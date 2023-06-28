В ЛНР заявили, что каждый третий житель региона пользуется мерами соцподдержки

С 1 января в республике, в частности, стали выплачивать материнский капитал

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Треть жителей ЛНР охвачены финансовыми мерами соцподдержки, такими как пенсии, пособия, материнский капитал. Об этом сообщила и.о. зампредседателя правительства региона Светлана Малахова.

"Сегодня на 1,5 млн [жителей республики] каждый третий охвачен мерами социальной поддержки - это пенсии, пособия материнский капитал", - сказала Малахова на одной из сессий проходящего в Москве форума Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени".

Она напомнила, что с 1 января в республике стали выплачивать материнский капитал, а МРОТ вырос с 10 до 16 тыс. рублей.

Третий форум Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" проходит в Москве 28 и 29 июня. На нем представлены 250 лучших инициатив, отобранных из почти 24 тыс. поступивших через крауд-платформу предложений. В рамках форума впервые пройдет конкурс перспективных российских брендов "Наше всё".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.