В "Аптекарском огороде" в Москве 3-5 июля состоится выставка сибирских ирисов

Посетители, в частности, смогут увидеть цветки спуриа, хана-шобу и псеудата

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы приглашают увидеть цветение безбородых ирисов на выставке в "Аптекарском огороде" на проспекте Мира 3, 4 и 5 июля. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ботсада.

"С 3 по 5 июля включительно в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет красочная выставка безбородых ирисов. Приходите любоваться красивейшими сортами, которые представят коллекционеры из клуба "Цветоводы Москвы", - значится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ботсада, посетители также смогут увидеть цветки спуриа, хана-шобу и псеудата.