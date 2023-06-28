На Симоновской набережной в Москве появится сад с зоной для изучения живой природы

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, через весь сад проложат единый игровой маршрут, по пути следования которого появятся различные познавательные и интерактивные элементы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сад с познавательными и интерактивными зонами, позволяющими исследовать живую природу, появится в рамках благоустройства жилого комплекса на Симоновской набережной на юге столицы. Об этом сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сад задуман как самая озелененная точка на придомовой территории комплекса, в которой будут сосредоточены различные зоны: отдыха - для взрослых жителей и развивающие - для маленьких. Так, здесь появится развивающая площадка для детей до трех лет, зона с качелями и зона отдыха", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, через весь сад будет проложен единый игровой маршрут, по пути следования которого появятся различные познавательные и интерактивные элементы. "В частности, здесь разместится большое увеличительное стекло, через которое дети смогут рассматривать камешки, листья и другие природные элементы. Появятся бетонные плитки с отпечатками лап животных, декоративные игровые валуны и коряги, а также настоящий жукарий - коллекция различных, в том числе редких, насекомых. В саду будет установлена и прозрачная витрина-флорариум, позволяющая наблюдать в разрезе как растут овощи и растения", - добавила Пятова.

Ландшафтный дизайн сада, а также малые архитектурные формы, игровые комплексы и уличная мебель, будут выполнены в единой концепции всего жилого комплекса, воссоздающей образ северных морских пейзажей. На придомовой территории будут высажены крупномерные деревья высотой от 3 м, миниатюрные деревца, высокорослые кустарники и луговые травы. В оформлении ландшафтов используют иргу, горную сосну, приречный клен, барбарис, кизильник. Деревья и кустарники выбраны с учетом смены сезонов: одни из них цветут осенью, другие - весной, их дополнят вечнозеленые виды, а также растения с яркой корой и стеблями.

Общая площадь благоустройства комплекса составит около 6 тыс. кв. м. В его рамках будут проведены работы по реконструкции Симоновской набережной, а также по созданию закрытого внутреннего двора. "Во дворе планируется разбить парк с редким северным ландшафтом, обустроить детские плейхабы, сконструированные по принципам нейродинамики, спортивные и досуговые зоны, а также площадку для выгула домашних питомцев", - отметила глава Москомстройинвеста.

О ЖК

Жилой комплекс Forst от девелопера Forma строится в Даниловском районе по адресу: ул. Автозаводская, уч. 26/1 (Южный административный округ). Он включает в себя пять корпусов высотой до 20 этажей с подземным паркингом, общей площадью более 82,6 тыс. кв. м. В них разместятся 808 квартир, в том числе квартиры с террасами, патио, саунами и пентхаусы. В подземной части разместятся паркинг на 273 машино-места, а также 152 кладовые. Помимо жилых корпусов, в рамках комплекса появится социальная и коммерческая инфраструктура: детский сад, кафе, супермаркеты. Ввести комплекс в эксплуатацию застройщик планирует в 2024 году.