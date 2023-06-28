Жители района Строгино в Москве смогут узнать его историю на бесплатной экскурсии

В рамках мероприятия речь пойдет об итогах революционных перемен и "раскулачивании" жителей, строительстве канала Москва-Волга и поселка Дмитлаг

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Узнать историю московского района Строгино, основные события, связанные с его становлением и вхождением в состав мегаполиса, смогут все желающие на бесплатной экскурсии, организованной местной библиотекой 1 июля. Об этом сообщает в среду префектура Северо-Западного административного округа столицы.

"Участники прогулки познакомятся с историей основания и развития деревни Строгино, которая вошла в черту города Москвы, превратившись в современный район в 1960 году, мы проследим как менялись люди и их занятия, как история нашего государства влияла на их жизнь", - сказали в префектуре со ссылкой на организаторов мероприятия.

Как ожидается, в рамках экскурсии речь также пойдет об итогах революционных перемен и "раскулачивании" жителей, о строительстве канала Москва-Волга и поселка Дмитлаг, который просуществовал практически до начала 1960-х годов прошлого столетия. Отдельное внимание уделят годам Великой Отечественной войны и переменам в жизни после ее окончания.