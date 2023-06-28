28 июня, 15:32
Военная операция на Украине

В Словакии убежища попросили 8% из 1,4 млн прибывших в страну украинцев

Их количество составило 110 тыс.

БРАТИСЛАВА, 28 июня. /ТАСС/. Убежища в Словакии попросили 110 тыс. украинцев, пересекших границу республики после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщило в среду Словацкое радио со ссылкой на данные правительства страны по состоянию на 20 мая.

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Таким образом, в Словакии сейчас могут находиться около 8% от в общей сложности 1,4 млн жителей Украины, которые въехали на территорию республики после начала конфликта.

Словацкое правительство не исключает, что приток беженцев в республику может резко возрасти, если военный конфликт обострится. Поэтому кабмин одобрил актуализацию плана действий на этот случай на период с июля по декабрь 2023 года. На обеспечение спасающихся от конфликта людей всем необходимым предусмотрено выделение €31,75 млн из госбюджета. 

Теги:
УкраинаСловакияРоссияВоенная операция на Украине
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