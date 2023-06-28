Москалькова: закон Молдавии о борьбе с сепаратизмом может ущемить права приднестровцев

По словам омбудсмена, также вызывают крайнюю обеспокоенность многочисленные проявления русофобии со стороны молдавских властей, в частности создание искусственных барьеров при пересечении границы жителям Приднестровья, предъявившим паспорт РФ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность введением в Молдавии нового закона о сепаратизме. По ее мнению, новые нормы можно применить к любому жителю Приднестровья, имеющему паспорт гражданина РФ.

"Предмет особого беспокойства - введение в Молдове нового закона о сепаратизме, по которому человеку может грозить длительное тюремное заключение. При желании его можно применить к любому жителю Приднестровья, имеющему паспорт гражданина РФ", - написала Москалькова в своем Telegram-канале по итогам диалога с уполномоченным по правам человека в Приднестровской Молдавской Республике Вячеславом Косинским.

Кроме того, по словам омбудсмена, вызывают крайнюю обеспокоенность многочисленные проявления русофобии со стороны молдавских властей, в частности создание искусственных барьеров при пересечении границы жителям Приднестровья, предъявившим паспорт РФ.

"Попросила господина Косинского направлять мне обращения российских граждан по вопросам их притеснения", - сообщила Москалькова.

Парламент Молдавии утвердил в феврале наказания за сепаратизм, заговор против государства, а также незаконную информационную деятельность. Ряд статей касаются заговора против государства, несанкционированного сбора информации, создания незаконной информационной структуры, контактов с другими государствами или иностранными организациями в целях шпионажа. Нарушителям грозит лишение свободы или крупный штраф.