Мезенцев сообщил, что форум регионов подтвердил масштаб сотрудничества в союзных форматах

Белорусский министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло ранее заявил, что Минск и Москва только во время подготовки к проведению форума подписали контракты по поставкам продовольствия на сумму около 26 млрд российских рублей

УФА, 28 июня. /ТАСС/. Прошедший в Уфе юбилейный X Форум регионов России и Белоруссии подтвердил масштаб и значимость сотрудничества в союзных форматах. Об этом заявил журналистам госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев по итогам форума.

"Удивительные цифры, которые были озвучены, которые характеризуют число контрактов и их объем, - это важнейший результат, который подтверждает последовательное развитие этого формата и формата Союзного государства также. Особая атмосфера доверительности, равноправия, доверия, о чем сегодня говорили все без исключения выступавшие, что отметили главы государств в своем приветствии. <...> Содержательная повестка, культурная программа, выставочно-конгрессная компонента Форума, та дискуссия, которая была на пленарном заседании, тот серьезный содержательный разговор, который был с главами регионов, - это в копилку в глобальном плане системы межгосударственных отношений Белоруссии и России, в поддержку форматов Союзной государственности", - сказал Мезенцев.

Ранее белорусский министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло сообщил на пленарном заседании форума, что Минск и Москва только во время подготовки к его проведению подписали контракты по поставкам продовольствия на сумму около 26 млрд российских рублей. Он отметил, что поставки белорусской продукции АПК идут в 72 российских региона, однако стороны взаимно дополняют друг друга товарными группами. Министр сообщил, что начались взаимные поставки высокотехнологичной продукции, такой как семена, посадочный материал, племенной скот и ветеринарные препараты.

Юбилейный, десятый форум регионов России и Белоруссии проходил в Республике Башкортостан 26-28 июня. Его ежегодно организуют под эгидой Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Белоруссии. В прошлый раз мероприятие проводили в Гродно под девизом "Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства". Следующий Форум регионов Белоруссии и России состоится в 2024 году в Витебске.