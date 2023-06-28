В подмосковном реабилитационном центре "Ясенки" открылся компьютерный класс

Уже сейчас постояльцы центра могут начать работать онлайн с помощью установленных компьютеров

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Компьютерный класс заработал в подмосковном центре социально-медицинской реабилитации людей с инвалидностью и ветеранов боевых действий "Ясенки", об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" открылся новый, оснащенный всем необходимым оборудованием, компьютерный класс. Здесь проходят реабилитацию наши бойцы, и для нас важно создать комфортные условия для успешной реабилитации", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что в рамках функционирования компьютерного класса вернувшиеся из зоны СВО могут освоить начальные основы программирования. Поясняется, что участники специальной военной операции, не имеющие возможности полноценно передвигаться, теперь смогут работать только удаленно. Уже сейчас постояльцы центра могут начать работать онлайн с помощью установленных компьютеров.

В министерстве добавили, что ежегодно плановую помощь в "Ясенках" оказывают 2 тыс. человек. С февраля текущего года здесь бесплатно принимают вернувшихся со спецоперации бойцов. За это время в центре уже прошли реабилитацию 21 участник СВО и 23 инвалида боевых действий.