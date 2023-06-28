Комитет Думы предлагает создать реестр организаций, предоставляющих средства реабилитации

Правительству также предлагают проработать вопрос о создании на базе одного из ведущих университетов специальной площадки с филиалами в федеральных округах или субъектах РФ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Госдума может рекомендовать правительству РФ разработать единый федеральный реестр организаций, которые проводят реабилитационные мероприятия и предоставляют технические средства реабилитации (ТСР) инвалидам. Соответствующий проект постановления, внесенный комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, опубликован в среду в думской базе данных.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации <…> в целях повышения информированности граждан разработать единый федеральный реестр организаций, которые проводят реабилитационные мероприятия, предоставляют TCP и услуги, и разместить его в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" с указанием профиля реабилитации", - говорится в проекте постановления.

Также правительству предлагается проработать вопрос о создании на базе одного из ведущих университетов специальной площадки с филиалами в федеральных округах или субъектах РФ. Она объединит медработников, разработчиков и производителей TCP, представителей органов власти и независимых общественных организаций, в том числе представляющих интересы инвалидов, и других специалистов для комплексного решения ряда вопросов, включая внедрение TCP с правом выдачи рекомендаций (заключений) о соответствии потребностям инвалидов, оценку эффективности и достаточности функционала TCP, обучение использованию TCP.

Правительству РФ предлагается проинформировать Госдуму о реализации предложений, содержащихся в постановлении, до 1 октября 2023 года.

В сопроводительных материалах к проекту профильный комитет предлагает рассмотреть его на пленарном заседании Госдумы 29 июня.