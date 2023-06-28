Мезенцев назвал сотрудничество регионов важнейшей составляющей союзного строительства

Десятый форум регионов России и Белоруссии проходил в Башкирии 26-28 июня

УФА, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудничество регионов России и Белоруссии - важнейшая составляющая союзного строительства. Об этом заявил журналистам госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев по итогам прошедшего в Уфе X Форума регионов Белоруссии и России.

"То, что сказали главы государств сегодня, определив новые направления сотрудничества, подчеркнув значение межрегиональной компоненты союзного строительства, - особо ценно и значимо. И результат, который мы получили сегодня, - это не результат работы только этих дней, это результат работы миллионов людей на протяжении многих лет в команде наших национальных лидеров - российской и белорусской, в единой команде Союзного государства", - сказал Мезенцев.

Он отметил, что в ходе пленарного заседания были сделаны очень содержательные доклады первого вице-премьера правительства Белоруссии Николая Снопкова и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

"Но мы сегодня не говорили о том, что предстоит сделать, объемно, хотя такой анонс прозвучал. И мы осенью ожидаем заседания Совета министров Союзного государства, где будет отчет о том, что уже сделано по реализации 28 союзных программ. И, конечно, Совмин, который пройдет под председательством [премьер-министра РФ] Михаила Мишустина, должен рассмотреть проекты тех документов, которые будут представлены главам государств, в том числе по экономической повестке", - сказал госсекретарь СГ.

Юбилейный, десятый форум регионов России и Белоруссии проходил в Республике Башкортостан 26-28 июня. Его ежегодно организуют под эгидой Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Белоруссии. В прошлый раз мероприятие проводили в Гродно, следующий Форум регионов состоится в 2024 году в Витебске.