Малькевич предложил провести в ОП РФ "нулевое чтение" законопроекта о блогерах

Первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций подчеркнул, что представители ОП одними из первых заговорили о необходимости регистрировать блогеров как СМИ, "но это надо обсуждать"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предлагает провести общественное обсуждение законопроекта, регулирующего деятельность блогеров, до внесения в Госдуму.

"Общественная палата предлагает перед внесением провести широкое общественное обсуждение, так называемое нулевое чтение в ОП, потому что нам представляется, что некоторые положения этого законопроекта излишне либеральны", - сказал Малькевич ТАСС в среду.

Он подчеркнул, что представители ОП одними из первых заговорили о необходимости регистрировать блогеров как СМИ, "но это надо обсуждать".

Ранее первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") сообщила ТАСС, что законопроект, который конкретизирует понятие "блогер", определит права и обязанности для этой категории граждан, а также даст им возможность зарегистрироваться в качестве СМИ, будет внесен на рассмотрение Госдумы в июле. По словам Лантратовой, изменения предлагается внести в закон "О средствах массовой информации".

Законопроект предполагает добровольность регистрации блогеров в качестве СМИ.