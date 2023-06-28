В России предложили создать правовые основы казачества как базы мобилизационного резерва

Также состоялась церемония награждения атаманов войсковых казачьих обществ, казаков, благотворителей и волонтеров государственными наградами

ТАСС, 28 июня. Помощник президента РФ Дмитрий Миронов заявил, что в условиях проведения специальной военной операции в России необходимо создать правовые основы казачества как основы резерва мобилизации. Миронов выступил в рамках заседания президиума Совета по делам казачества.

"Российское казачество доказало верность народу России: добровольческие казачьи формирования сегодня последовательно заключают договоры с Министерством обороны для участия в специальной военной операции, - сообщается на сайте администрации президента РФ в среду. - В этих условиях, по словам помощника президента, актуальной задачей является создание правовых и организационных основ формирования российского казачества как основы мобилизационного людского резерва, содействие развитию добровольческих казачьих формирований в составе Вооруженных сил".

На президиуме обсуждались вопросы, связанные с мерами поддержки казаков - участников СВО, а также с реализацией государственной политики в отношении российского казачества на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Также состоялась церемония награждения атаманов войсковых казачьих обществ, казаков, благотворителей и волонтеров государственными наградами", - подчеркивается в пресс-релизе.