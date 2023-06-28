В Химки поступило оборудование для повышения надежности работы водозаборных узлов

Новые установки оборудованы современными турбированными двигателями

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Новые дизель-генераторные установки получило предприятие городского округа Химки ОАО "Химкинский водоканал", оборудование позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение в центральном электроснабжении. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"ОАО "Химкинский водоканал", курируемый Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, получил три новые дизель-генераторные установки, которые будут установлены на крупнейших водозаборных узлах (ВЗУ) городского округа Химки. Ключевая цель оборудования - обеспечение бесперебойного водоснабжения при перебоях в центральном электроснабжении", - говорится в сообщении.

Новые установки оборудованы современными турбированными двигателями. Синхронный генератор с бесщеточным механизмом передачи электрической энергии позволит гарантированно обеспечить работу дизель-генераторной установки при максимальных нагрузках продолжительное время до момента возобновления подачи электроэнергии.

"Дизель-генераторные установки используются как постоянный источник электроснабжения. Новое оборудование будет поставлено на ВЗУ, обеспечивающие водой Старые и Новые Химки. Благодаря этому будет повышена надежность работы водозаборных узлов, что, соответственно, положительно скажется на обеспечении населения коммунальным ресурсом", - привели в сообщении слова генерального директора ОАО "Химкинский водоканал" Арчила Бесаева.