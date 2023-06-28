Путин осмотрел цитадель Нарын-Кала

В 2003 году ЮНЕСКО внесло эту цитадель, древний город, в том числе мечеть Джума VIII века и крепостные сооружения Дербента, в Список всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Дагестан осмотрел архитектурный комплекс "Цитадель Нарын-Кала". Кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин

Цитадель расположена на Дербентском холме над узким проходом между восточными отрогами Кавказского хребта и Каспийским морем. Архитектурный комплекс является частью Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе мечеть Джума VIII века и крепостные сооружения Дербента, в Список всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

Кортеж Владимира Путина направляется к Джума-мечети в дагестанском Дербенте © Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад.

В Дагестане 28 июня отмечают один из двух главных праздников ислама - Ид аль-Адха (Курбан-байрам) или праздник жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа - паломничества к священным местам ислама в Саудовскую Аравию.