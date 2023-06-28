Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность "Новой газеты Европа"

В ведомстве сообщили, что организация основана латвийским журналистом Кириллом Мартыновым, имеющим российское гражданство и признанным иностранным агентом

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность "Новой газеты Европа" (BDR Novaja Gazeta-Europe, создана журналистами "Новой газеты" весной 2022 года). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации BDR Novaja Gazeta-Europe, Латвия", - сообщили в Генпрокуратуре.

Организация основана латвийским журналистом Кириллом Мартыновым, имеющим российское гражданство и признанным иностранным агентом, отметили в Генпрокуратуре, и в ее деятельности участвуют бывшие члены редакции издания "Новая газета". "Ранее у данного издания в связи с нарушениями законодательства по решению Басманного суда Москвы и Верховного суда РФ были аннулированы свидетельства о регистрации печатного и электронного СМИ соответственно", - напомнили в Генпрокуратуре.

"Фактически указанная организация осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации. Основные темы публикаций включают ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны на Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях", - подчеркнули в Генпрокуратуре

"Организация распространяет материалы экстремистских организаций (ФБК, "Штабы Навального" - признаны иноагентами и экстремистскими организациями, деятельность в РФ запрещена). Кроме того, на принадлежащих ей информационных ресурсах, а также в печатных версиях газеты на русском и латышском языках на регулярной основе публикуются материалы организаций, деятельность которых уже признана нежелательной ("Открытая Россия", The Insider, Bellingcat и других). Таким образом, деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, безопасности государства", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.