Первый камень под строительство мечети в Новой Москве заложат в этом году

Участок под строительство выделили на территории межрелигиозного центра в поселке Коммунарка

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Первый камень под строительство мечети в Новой Москве, на территории межрелигиозного центра в поселке Коммунарка, будет заложен в этом году, сообщил в среду глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов.

Крганов в среду совершил праздничный намаз в связи с наступлением мусульманского праздника Курбан-байрам, "Московский муфтият" (в составе ДСМР) традиционно проводит намазы по большим праздникам в парке культуры и отдыха "Сокольники".

"Хотел бы вас обрадовать новостью о том, что следующий праздник, Ураза-байрам, мы уже будем проводить на выделенном мусульманам земельном участке под строительство мечети на территории Новой Москвы. Мы здесь с вами, в Сокольниках, 11 лет или больше уже проводим праздники, и вот через 11 лет нашего с вами "сабра" - терпения, молитвы, все соответствующие разрешительные документы у нас уже есть. И в этом году мы будем закладывать первый камень под строительство мечети", - сказал Крганов, обращаясь к верующим. Он выразил слова благодарности руководству страны и мэру Москвы Сергею Собянину.

Как уточнил Крганов ТАСС, речь идет о межрелигиозном центре в Коммунарке, в отношении которого "11 лет шли согласования". В центре, по его словам, будут представлены четыре конфессии - мусульмане, христиане, буддисты и иудеи. Также муфтий сообщил, что в этом году в Москве будет открыто медресе имени Зайнуллы-ишан Расулева для детей из мусульманских семей. "Это большая радость для всех мусульман, и да поможет нам Всевышний в данных добрых начинаниях", - добавил Крганов.

В Москве в настоящее время есть шесть постоянно действующих мечетей: Соборная мечеть около Проспекта мира, Историческая мечеть в бывшей Татарской слободе в Замоскворечье, Мемориальная мечеть в Парке Победы на Поклонной горе, суннитская мечеть Ярдям и шиитская мечеть Инам в Отрадном, а также шиитская мечеть в посольском городке Исламской Республики Иран. В апреле этого года мэр Москвы сообщил о том, что небольшую мечеть площадью 2,5 тыс. кв. м построят также в шаговой доступности от станции столичного метрополитена "Косино".

Проект крупного полирелигиозного комплекса в Коммунарке предполагает создание в том числе социального центра для общественных активистов, людей с инвалидностью, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Планируется открыть школу для незрячих, а также проводить просветительские, образовательные мероприятия, мастер-классы и выставки. Кроме того, межрелигиозный центр будет заниматься патриотическим воспитанием.