В Чебоксарах заложили камень в основание памятника героям специальной военной операции

Глава республики Олег Николаев отметил, что монумент будет установлен в мемориальном парке "Победа"

ТАСС, 28 июня. Памятник героям специальной военной операции будет установлен в Чебоксарах, камень в основание монумента заложен в среду. Об этом написал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

"Заложенный сегодня в парке Победы в Чебоксарах камень под будущий памятник героям специальной военной операции <…> станет символом мужества и подвига тех, кто сражался и сражается за свободу и независимость нашей Родины, кто творит новую историю, фактически формируя новый миропорядок", - отметил он.

Николаев добавил, что власти республики сделают все, чтобы ускорить открытие памятника. "Важно создавать символы, которые хранят память и прививают чувство патриотизма и гордости за нашу великую Россию", - подчеркнул глава республики.

Памятник будет установлен в мемориальном парке "Победа" в городе Чебоксары. Здесь уже находятся монумент Воинской славы с Вечным огнем, Аллея памяти, Аллея героев, памятники героям Чувашии, Музей боевой техники, памятник погибшим в локальных конфликтах, храм-часовня святого Иоанна. Проект памятника будет выполнен по результатам архитектурно-художественного конкурса.