МГУ сохранил место в топ-100 лучших университетов мира по версии QS

Санкт-Петербургский государственный университет занял 315-е место

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) седьмой год подряд сохранил за собой место в топ-100 рейтинга лучших университетов мира, подготовленного британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). Новый рейтинг QS World University Rankings 2024 был опубликован в среду.

МГУ находится на 87-й строке с общим баллом 62. В прошлом году вуз занимал 75-е место. МГУ оказался единственным вузом из России в первой сотне списка. Следующее выше всего расположенное учебное заведение из РФ - Санкт-Петербургский государственный университет - занимает 315-е место, следует из таблицы, размещенной на сайте QS.

В первую десятку российских вузов вошли также Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (319-е место), Российский университет дружбы народов (342), Казанский федеральный университет (396), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (399), Московский физико-технический институт (415), Томский государственный университет (418) и Новосибирский государственный университет (421). Всего же в рейтинге представлено 48 российских вузов.

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них академическая репутация (40% общего балла), соотношение преподавательского состава и числа студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).

Возглавил же рейтинг в 12-й раз подряд Массачусетский технологический институт из США, набрав 100 баллов. Второе место сохранил за собой Кембриджский университет, за ним идет Оксфордский университет. Места с четвертого по десятое в топ-10 выглядят следующим образом: Гарвардский университет, Стэнфордский университет, Имперский колледж Лондона, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Национальный университет Сингапура, Университетский колледж Лондона и Калифорнийский университет в Беркли.

Самым высоко расположенным вузом Китая остался Пекинский университет. Он делит 17-ю строчку с Принстонским университетом из США. На 25-й позиции идет Университет Цинхуа. В топ-100 рейтинга от КНР также вошли Чжэцзянский университет (44-е место), Фуданьский университет (50) и Шанхайский университет транспорта (51).