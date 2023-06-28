В Саратовской области назвали причину сбоя связи абонентов МТС

Отсутствие сигнала сотовой связи фиксировалось в 12 регионах из-за аварии на магистрали

САРАТОВ, 28 июня. /ТАСС/. Причиной сбоя в работе оператора МТС в 12 регионах РФ стала крупная авария на магистрали. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Саратовской области во вторник.

"Причиной сбоя была крупная авария на магистрали. В части регионов, включая Саратовскую область, по состоянию на 19:00 (18:00 мск) связь восстанавливается", - приводятся слова министра цифрового развития и связи области Владимира Старкова.

В ведомстве отметили, что отсутствие сигнала сотовой связи фиксировалось в 12 регионах, в том числе в Саратовской области.

В пресс-службе компании сообщали, что в настоящее время проблема решена и услуги связи абонентам оказываются в полном объеме.