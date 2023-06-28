Власти Дагестана предложили поделить ОЭЗ на побережье региона на три части

В эти зоны войдут туристическая инфраструктура, комплексное развитие территорий и особо охраняемое озеро Аджи (Папас)

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 28 июня /ТАСС/. Власти Дагестана планируют поделить особую экономическую зону (ОЭЗ) на побережье Каспийского моря региона на три зоны, куда войдут туристическая инфраструктура, комплексное развитие территорий и особо охраняемое озеро Аджи (Папас). Об этом в среду сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов во время презентации ОЭЗ президенту России Владимиру Путину, который находится с визитом в республике.

"Каякентский район включен в особую экономическую зону на территории Республики Дагестан. Мы предлагаем разделить реализацию данного проекта на три зоны. Первая зона это туристская инфраструктура, [реализуемая] совместно с Кавказ.РФ, вторая зона это комплексное развитие территории, здесь мы бы хотели использовать опыт Дербента <....> и третья зона это особо охраняемая территория <....> озеро Аджи (Папас), там у нас есть краснокнижные животные, такие как розовый фламинго, [она расположена на территории] 1,5 тыс. га", - сказал министр.

По его словам, в рамках создания туристической инфраструктуры планируется создание круглогодичного курорта и всероссийского детского центра, рассчитанного на 1 125 детей.

"Также там предполагается строительство объектов спортивных, развивающих культурных в непосредственной близости с историческим городом Дербент, что позволяет осуществлять экскурсии для детей, которые будут там проживать", - добавил Мерданов.

Путин прибыл в среду в Дербент, где у главы государства запланировано совещание по развитию туризма и беседа с главой региона Сергеем Меликовым.

По данным Минтуризма Дагестана, в республике наблюдается устойчивый рост туристического потока. По итогам 2021 года турпоток в республику впервые превысил 1 млн человек, рост по отношению к предыдущему году составил 29,1%. В 2022 году регион принял около 1,5 млн туристов. В этом году, по данным регионального правительства, власти ожидают, что республику посетят более 2 млн туристов.