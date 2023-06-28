В Думу внесли проект о праве инвалидов боевых действий на обучение без учета срока службы

Документ также наделяет аналогичным правом на профобучение и профпереподготовку военнослужащих-контрактников, срок службы которых составляет не более пяти лет

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве военнослужащих-контрактников, признанных инвалидами боевых действий, проходить профобучение без учета общей продолжительности службы. Текст документа размещен в думской электронной базе в среду.

Поправки вносятся в закон "О статусе военнослужащих". Закон предлагается дополнить новой нормой, согласно которой военнослужащие-контрактники, признанные инвалидами боевых действий, вне зависимости от продолжительности своей службы получает право пройти обучение по основным программам профобучения или программам профпереподготовки. При этом за такими военнослужащими закрепляется право проходить такое обучение бесплатно, а также обеспечение всеми видами довольствия в срок до четырех месяцев в порядке, установленном Минобороны РФ.

Кроме того, законопроект также наделяет аналогичным правом на профобучение и профпереподготовку военнослужащих-контрактников, срок службы которых составляет не более пяти лет. За такими военнослужащими также сохраняется право проходить такое обучение бесплатно, а также обеспечение всеми видами довольствия в срок до четырех месяцев в порядке, установленном Минобороны РФ. По действующим сегодня нормам, такие военнослужащие могут лишь проходить профпереподготовку по одной из гражданских специальностей.