Глава СЖР указал на добровольный порядок регистрации блогеров в качестве СМИ

Владимир Соловьев выразил сомнение в том, что многие из них захотят пройти эту процедуру

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 28 июня. /ТАСС/. Возможность для блогеров регистрироваться как СМИ должна быть исключительно добровольной. При этом в Союзе журналистов России (СЖР) не уверены, что многие блогеры захотят эту процедуру пройти, сообщил ТАСС в среду председатель СЖР Владимир Соловьев.

"Если вдруг человек, который занимается, скажем так, самостоятельным творчеством, решил для себя, что он готов регистрироваться как СМИ, это должно происходить без насилия, только по доброй воле. Заставить людей регистрироваться невозможно", - сказал он в кулуарах международного фестиваля "Новая реальность - 2023", который проходит в Железноводске.

По словам Соловьева, блогеров, которые решат зарегистрироваться как СМИ, будет немного. "Я буду только рад, если кому-то из блогеров это поможет. Но не уверен, что все они сразу пойдут регистрироваться как СМИ. Блогеры от журналистов отличаются тем, что они хотят иметь права журналистов, но не хотят иметь их обязанности. Но если это будет происходить по доброй воле, то, конечно, мы будем это приветствовать. Можем и в Союз журналистов принять", - добавил он.

Ранее о том, что законопроект, который конкретизирует понятие "блогер", определит права и обязанности для этой категории граждан, а также даст им возможность зарегистрироваться в качестве СМИ, будет внесен на рассмотрение Госдумы в июле, сообщила ТАСС первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). Она уточнила, что изменения предлагается внести в закон "О средствах массовой информации".

Международный фестиваль "Новая реальность - 2023", в рамках которого пройдет творческий конкурс документальных фильмов и телевизионных программ, проходит в Железноводске с 26 по 29 июня. Организатором фестиваля выступает Союз журналистов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.