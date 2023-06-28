Путин отметил традиции гостеприимства на Кавказе

Президент России связал рекордные показатели туризма в Дагестане с красотой природы, историческими достопримечательностями, гостеприимством местных жителей и развитием виноделия

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин связывает рекордные показатели туризма в Дагестане с красотой природы, историческими достопримечательностями, гостеприимством местных жителей и развитием виноделия. Сегодня глава государства был с рабочей поездкой в Дагестан.

"Многое делается, но мы приехали с коллегами сюда, чтобы поговорить о том, что нам нужно сделать дополнительно в стране в целом для развития внутреннего туризма", - сказал Путин. По его словам, неслучайно рост внутреннего туризма в Дагестане, и в Дербенте, в частности, "показывает просто рекордные показатели". "Я сказал о древнем происхождении Дагестана и Дербента, о культурных достопримечательностях, но здесь еще потрясающая природа, много других достопримечательностей", - отметил президент.

"Конечно, всем известны традиции кавказского гостеприимства, связанные в том числе и с местными напитками, производство которых активно развивается", - продолжил глава государства. "Это, конечно, тоже одна из сопровождающих туристического направления - чего греха таить, на отдыхе это само собой разумеется", - добавил он, предложив обсудить и этот аспект с позиции экономической составляющей. "Словом, это замечательное место, где мы находимся сегодня, и для отдыха, и для работы", - подытожил Путин. "Посмотрим и на системные задачи в этой сфере, и на конкретные проекты", - добавил он.

Президент напомнил о древней истории Дагестана и Дербента, назвав его "одним из древнейших городов". При этом глава государства поправился: "Что значит "одном из"? [Мы находимся] в древнейшем городе России. Совсем недавно отмечали 2000-летие Дербента, но на самом деле, и это подтверждено археологическими раскопками, которые еще в советское время, с 1971 года, проводились, первые поселения здесь возникли 5 тыс. лет назад", - обратил внимание он.

Путин поделился, что перед началом совещания выслушал доклад главного архитектора города о мастер-плане развития. "Здесь хорошая молодая команда. Глаза горят и проекты уже двигаются, правда, насколько я понимаю, здесь нужно подумать об источниках финансирования, да так, чтобы своевременно все эти грандиозные планы были реализованы", - указал президент.