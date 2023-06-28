Глава католиков РФ не исключает объявлений о гуманитарных инициативах после визита Дзуппи

Председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци считает, что посланника Папы Римского Франциска встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

ВАТИКАН, 28 июня. /ТАСС/. Председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци полагает, что результатом визита в Москву посланника Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи может стать ряд важных гуманитарных инициатив.

"Мы, вероятно, могли бы увидеть конкретные жесты, такие как новый обмен заключенными или объявление об инициативах по поддержке многочисленных беженцев и перемещенных лиц, - сказал он в среду в интервью порталу Vatican News. - Мы должны помнить: мир - это не плод наших собственных усилий, а дар, который мы, к сожалению, постоянно неуклюже разрушаем. Повторяю, важно, чтобы сердца и умы были готовы к миру".

Как указывали источники в Русской православной церкви (РПЦ), не исключено, что Дзуппи встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. "Насколько я понимаю, ожидается, что кардинал Дзуппи встретится с патриархом Кириллом. Если это произойдет, то это будет очень важное событие", - сказал Пецци.

Кардинал Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером. В среду он начал второй этап своей миссии. Как сообщали в службе печати Святого престола, поездка продлится до 29 июня, ее цель - "внести гуманитарный вклад в поиск выхода из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира". Ранее иерарх побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными представителями.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в среду переговоры с Дзуппи проведет помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Тема переговоров - ситуация вокруг конфликта на Украине и возможные пути политико-дипломатического урегулирования.