Путин рассказал об обещании прислать президенту ОАЭ материалы об истории Дербента

Глава Дагестана Сергей Меликов заверил президента России, что подготовит соответствующие материалы

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Дагестана Сергея Меликова подготовить материалы об исторических достопримечательностях республики и конкретно Дербента, чтобы отправить их президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

"Я встречался с президентом ОАЭ на ПМЭФ и сказал, что скоро сюда поеду. Я обещал прислать ему материалы о Дербенте и об исторических местах. Я вас прошу подготовить [материалы], чтобы мы могли их направить", - обратился Путин к Меликову.

Глава Дагестана заверил, что это будет сделано. "Отразим и историческую грань, и прямо живые съемки вечернего Дербента [добавим]", - сказал Меликов.

Путин сегодня находится с рабочей поездкой в Дагестане. Он осмотрел древнюю цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть. Открывая совещание, президент назвал Дербент древнейшим городом России, напомнив, что его история насчитывает 5 тыс. лет, что доказано в ходе археологических раскопок.

О достопримечательностях Дербента

Цитадель Нарын-Кала расположена на Дербентском холме над узким проходом между восточными отрогами Кавказского хребта и Каспийским морем. Архитектурный комплекс является частью Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе мечеть Джума VIII века и крепостные сооружения Дербента, в Список всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

Мечеть Джума - самая древняя в России и одна из старейших в мире. Согласно письменным источникам, ее строительство начал арабский полководец Маслама ибн Абдул-Малик в 733-734 годах н.э. Во внутреннем дворе мечети растут три многовековых дерева - платаны. В 2012 году эти тысячелетние деревья были признаны природными памятниками и теперь охраняются государством.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на этой территории существовало более 5 тыс. лет назад.