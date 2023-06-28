28 июня, 18:40

В Думу внесен проект о праве кабмина вести реестр товаров для обеспечения биобезопасности

Согласно документу, правительство наделяется полномочием формировать и вести реестр продукции, необходимой для обеспечения биобезопасности населения, а также оказания гражданам медицинской помощи

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве кабмина формировать и вести реестр товаров, необходимых для обеспечения биологической безопасности граждан и оказания медицинской помощи. Текст документа размещен в думской электронной базе в среду.

Поправки вносятся в закон "О биологической безопасности в РФ". Согласно документу, правительство наделяется полномочием формировать и вести реестр продукции, необходимой для обеспечения биобезопасности населения, а также оказания гражданам медицинской помощи.

Кроме того, правительство также предлагается наделить полномочиями формировать и вести реестр предприятий, которые имеют резерв мощностей для производства такой продукции. Указывается, что такой реестр будет носить информационный характер и будет сформирован на основании информации, имеющейся в распоряжении федеральных органов госвласти.

Как указывают авторы инициативы в пояснительной записке к законопроекту, сегодня в законе "отсутствуют положения, определяющие порядок представления федеральными органами исполнительной власти информации для формирования и ведения вышеуказанных реестров". 

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