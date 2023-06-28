Ярославская область первая в России ввела штрафы за плевание в общественных местах

Размер взыскания составит 1,5 тыс. рублей, при повторном нарушении сумма наказания увеличится до 3 тыс. рублей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Штраф в 1,5 тыс. рублей ввели в Ярославской области за плевание, в том числе на улицах, площадях, скверах, а также в местах общего пользования многоквартирных домов. При повторном нарушении сумма наказания составит 3 тыс. рублей, соответствующие изменения в региональный закон "Об административных правонарушениях" инициировал губернатор Михаил Евраев, такая мера вводится в РФ впервые, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе облдумы.

"Профильный комитет думы рассмотрел предлагаемые изменения, и на заседании депутаты приняли изменения в законопроект в двух чтениях сразу. Они согласились с тем, что повышать штрафы и вообще вводить меры ответственности за вот такие правонарушения нужно", - пояснили в пресс-службе.

Там также подтвердили, что Ярославская область - первый регион в России, где ввели штрафы за плевки в общественных местах. В пресс-службе добавили, что принято решение создать рабочую группу, чтобы понять, как отслеживать такое правонарушение и фиксировать его. Со временем станет понятно, какие дополнительные меры необходимо для этого ввести.

В тексте закона отмечается, что плевание в общественных местах, если указанное деяние не является нарушением правил и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 1,5 тыс. рублей. При повторном нарушении, выявленном в течение года, сумма штрафа составит 3 тыс. рублей.

К общественным относятся места массового пребывания и отдыха граждан - улицы, площади, скверы, парки, дворы, детские площадки, пляжи. Кроме того, считается нарушением плевание в местах общего пользования многоквартирных домов - в лифтах, подъездах, на лестничных площадках, а также в помещениях и на территориях, предназначенных для проведения культурно-зрелищных, спортивных или иных мероприятий.