В Белгородской области открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной

Его вместимость составляет около 200 человек в смену

БЕЛГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной открыли в среду в поселке Майский Белгородской области по программе "Газпром-детям". Его вместимость составляет около 200 человек в смену. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В торжественном открытии современного физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем приняли участие губернатор Вячеслав Гладков, член правления, начальник департамента ПАО "Газпром" Владимир Марков, советник гендиректора Фонда поддержки социальных инициатив "Газпрома" Николай Кузьмичев, а также министр спорта региона Наталья Жигалова, глава администрации Белгородского района Владимир Перцев. Теперь жители Майского смогут в комфортных условиях заниматься баскетболом, волейболом, физкультурой, хоккеем, фигурным и массовым катанием", - говорится в сообщении.

Новому спорткомплексу дали имя "Победа". Площадь комплекса превышает 6,5 тыс. кв. м, в нем расположены ледовое поле площадью 1,8 тыс. кв. м, просторный универсальный спортивный зал, зал для занятий единоборствами, аэробикой и хореографией и тренажерный зал. Максимальная пропускная способность объекта - 192 человека в смену.

Помимо тренировочных занятий по фигурному катанию, хоккею, аэробике, борьбе и многим командным видам спорта здесь планируется проводить и различные соревнования. "Я благодарен "Газпрому" за поддержку нашей области. С помощью компании у нас построено уже 42 объекта. <…> Важно, чтобы и дети, и взрослые имели возможность для занятий любимыми видами спорта в удобное время. Я думаю, что этот ФОК с ледовой ареной получился настолько крутым, что даже жители больших городов позавидуют", - цитирует пресс-служба губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Проект "Газпром-детям" - один из ключевых соцпроектов компании, его цель - создание условий для гармоничного интеллектуального, духовного и физического развития детей и подростков, привлечение как можно большего их числа в спортивные секции и творческие кружки. В рамках проекта c 2007 года реализовано свыше 2 тыс. современных спортивных объектов, в том числе более 200 физкультурно-оздоровительных комплексов. Проект охватывает 74 региона РФ.