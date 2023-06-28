Жители Дербента устроили Путину приветственную "сцену у фонтана"

Они тянулись к президенту, чтобы пожать ему руку

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан осмотрел самый большой в стране мультимедийный фонтан. Экскурсию, которую для главы государства проводил мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, прервало восторженное приветствие сотен жителей и гостей города.

Люди ждали президента на площади в парке имени Низами Гянджеви, у фонтана. Путин подошел к горожанам, которые хотели поближе увидеть президента, пожать ему руку, сфотографироваться с ним. Одна из девочек, оказавшись совсем рядом с президентом, восторженно попросила стоящих рядом сделать фото на память. В момент кадра глава государства поцеловал ее в висок.

"Владимир Владимирович, здоровья вам! 100 лет жизни вам!", - звучали возгласы из толпы. "И вам тоже!" - отвечал Путин.

Президент воспользовался моментом, чтобы выяснить у жителей Дербента, нравится ли им парк с фонтаном. И получил однозначный утвердительный ответ. "Супер!", - поддержал общественное мнение глава государства.

Покидая площадь, президент попрощался с собравшимися воздушным поцелуем.

Эта внеплановая остановка дополнила экскурсию, в которую входил не только рассказ об уникальном фонтане, но и мультимедийное шоу. Путин поделился воспоминаниями, как начиналось современное благоустройство города: "Несколько лет назад [сенатор от Дагестана] Сулейман [Керимов] подошел, говорит, чем заняться? Я говорю, Родиной займись", - рассказал президент. Мультимедийный фонтан появился в Дербенте при финансовой поддержке сенатора и бизнесмена Керимова.

О фонтане

Фонтан был открыт год назад в Дербенте, в парке имени Низами Гянджеви (азербайджанский поэт и мыслитель Средневековья). Достопримечательность площадью больше 4,7 тыс. квадратных метров состоит из девяти чаш, расположенных на двух ярусах. Вверх из фонтана взмывает 2 214 водных струй, некоторые из которых поднимаются на 30 метров.

Мультимедийный комплекс оснащен 1,3 тыс. световых прожекторов, двумя видеопроекторами и акустической системой. Благодаря современной программе управления можно создавать видеоролики и проецировать изображение на струи воды.

В помещении фонтанного комплекса открыт интерактивный музей, в котором проводятся экскурсии.

Дербент находится на побережье Каспийского моря. Это один из древнейших городов России и мира. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад.