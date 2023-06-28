Путин обратил внимание на технические проблемы в организации совещания по туризму

После выступления сенатора Сулеймана Керимова президент указал на помехи со звуком

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание на технические проблемы видео-конференц-связи во время организации в среду совещания по туризму.

Совещание проходит в гибридном формате: часть участников присутствует в Дербенте очно, часть подключены онлайн. После выступления сенатора Сулеймана Керимова президент указал на помехи со звуком. "Мы звук с Москвой не восстановили? Нет. Нет звука", - прокомментировал Путин. Затем, через несколько секунд, связь была восстановлена.

"В этой связи вопрос ко всем коллегам, участникам нашего совещания. У кого есть желание что-то прокомментировать либо внести дополнительные предложения по ряду тем, ради которых мы сегодня собрались в Дербенте?" - спросил президент. После этого слово взял губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.