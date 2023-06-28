В Госдуму внесли законопроект о едином перечне требований к медобследованиям волонтеров

Каждое такое обследование влечет дополнительные материальные расходы и трату времени для волонтера, считают авторы инициативы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Группа депутатов и сенатор Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект об утверждении правительством единого перечня требований к медобследованиям волонтеров для их работы в медицинских и социальных учреждениях. Документ размещен в среду в думской базе данных.

Авторы законопроекта отмечают, что работу волонтеров усложняет предъявление в медицинских и социальных учреждениях разных требований к медицинскому обследованию волонтеров.

"Каждое такое обследование влечет дополнительные материальные расходы и трату времени для волонтера. Законопроектом предлагается упорядочить этот процесс, утвердив на федеральном уровне единые требования к медицинскому обследованию добровольцев при осуществлении своей деятельности", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, требования к медицинскому обследованию добровольца и к отсутствию у него заболеваний, препятствующих осуществлению его деятельности, определяется правительством РФ.

Проектом в том числе предлагается развить систему мер поддержки непосредственно волонтеров, законодательно закрепив за ними следующие права: на бесплатное прохождение волонтерами медобследования, дополнительного обучения, если это является обязательным условием ведения конкретной волонтерской деятельности. Помимо этого, волонтеры, согласно документу, получат льготы, в частности, при поступлении в вузы.

Также предлагается поощрять волонтеров знаком отличия за участие в волонтерской деятельности. Кроме того, для более четкого разграничения норм, регулирующих сферы благотворительной и волонтерской деятельности, предлагается конкретизировать круг участников такой деятельности. Законопроектом предполагается включить в их число также ресурсные центры добровольчества (волонтерства), ассоциации и союзы, которые объединяют волонтерские организации и самих волонтеров. Эти структуры играют в настоящее время системообразующую роль в сфере волонтерства, считают авторы проекта закона.