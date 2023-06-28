Меликов: в Дагестане избежали оттока населения из горных районов за счет развития туризма

Глава Дагестана заявил, что у местного населения появляются надежды на рабочие места, открытие собственного бизнеса, гостевых домов, торговых объектов, ориентированные на туристический поток

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана смогли избежать оттока населения из горных районов республики за счет развития туризма. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на совещании по развитию туризма, которое проводит президент РФ Владимир Путин в Дербенте.

"Развитие туризма останавливает отток населения из горной части, так как прежде всего у местного населения появляются надежды на рабочие места, открытие собственного бизнеса, гостевых домов, торговых объектов, ориентированные на туристический поток. А с учетом тех поручений, Владимир Владимирович, которые вы дали на Петербургском международном экономическом форуме в плане поиска и создания новых преференций для развития малого, среднего и крупного предпринимательства, для нас это особо значимо, потому что малое и среднее предпринимательство для Дагестана наиболее свойственно", - сказал Меликов.

По его словам, также спрос туристов на разнообразные товары и услуги способствует развитию промышленности потребительских товаров в регионе. Также глава региона отметил, что власти республики рассматривают каждого туриста как мини-инвестора.

"Отсюда следует масштабное развитие производства потребительских товаров и повышение уровня жизни населения республики. Деньги, потраченные туристами в республике, одновременно создают доходы для республики. Каждый рубль, зарабатываемый на первом обороте средств и получаемый в виде дохода, снова должен уходить на расширение бизнеса, что ведет к привлечению в производство новых слоев населения, росту их доходов и очередному увеличению потребительского спроса на разнообразные товары", - добавил глава республики.

По данным Минтуризма Дагестана, в республике наблюдается устойчивый рост туристического потока. По итогам 2021 года турпоток в республику впервые превысил 1 млн человек, рост по отношению к предыдущему году составил 29,1%. В 2022 году регион принял около 1,5 млн туристов. В этом году, по данным регионального правительства, власти ожидают, что республику посетят более 2 млн туристов.