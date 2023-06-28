28 июня, 20:27

Мадонну госпитализировали с бактериальной инфекцией

Photo by Evan Agostini/ Invision/ AP, File
Певица Мадонна
© Photo by Evan Agostini/ Invision/ AP, File

Певица провела несколько дней в отделении интенсивной терапии

ТАСС, 28 июня. Американская исполнительница Мадонна (полное имя - Мадонна Луиза Чикконе) госпитализирована и провела несколько дней в отделении интенсивной терапии из-за бактериальной инфекции. Об этом в среду сообщил ее менеджер Гай Озри.

"В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к пребыванию в течение нескольких дней в отделении интенсивной терапии", - написал он в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской - прим. ТАСС).

Озри также добавил, что состояние певицы улучшается, однако она будет находится под наблюдением врачей до полного выздоровления.

В связи с болезнью все мероприятия 64-летней певицы, включая ее юбилейное турне, будут отменены. 

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США
© Информационное агентство ТАСС
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