Мишустин в День кораблестроения вручит награды работникам морского и речного флотов

В мероприятии также примет участие министр транспорта Виталий Савельев

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг встретится с работниками морского и речного флотов и вручит им государственные награды.

В мероприятии также примет участие министр транспорта Виталий Савельев. Вручение наград приурочено ко Дню кораблестроителя, который отмечается в России с 2017 года. Дата была выбрана в честь 29 июня 1667 года, когда по указу царя Алексея Михайловича был заложен первый русский военный фрегат "Орел".

В прошлогоднем поздравлении Мишустин подчеркнул, что Россия гордится достижениями работников морского флота. Особую признательность он выражал ветеранам отрасли. Мишустин отмечал вклад кораблестроения в укрепление обороноспособности России, развитие национальной экономики.

Как указывал премьер, российские корабли отличаются высоким качеством и не имеют аналогов в мире.