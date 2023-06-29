В Туркмении состоится официальное открытие первого "умного города" - Аркадаг

Президент республики Сердар Бердымухамедов посетит несколько жилых комплексов, объекты культурно-бытового назначения, центральный парк, а также откроет Детский оздоровительно-реабилитационный центр

АРКАДАГ /Туркмения/, 29 июня. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в четверг примет участие в церемонии открытия первой очереди нового города - Аркадаг, название которого в переводе с туркменского означает "покровитель".

Торжества в городе, расположенном в 30 км от Ашхабада, состоятся в день 66-летия лидера туркменского народа, председателя Халк маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедова, которого в стране называют Аркадаг. Именно по его инициативе в 2019 году и началось строительство современного города.

Планируется, что президент Туркмении посетит несколько жилых комплексов города, объекты культурно-бытового назначения, центральный парк, откроет Детский оздоровительно-реабилитационный центр. На торжествах будут показаны литературно-музыкальные и танцевальные композиции. Вечером состоятся праздничный концерт мастеров культуры и искусств Туркмении, а также шоу дронов.

На церемонию приглашены представители России, Австрии, Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Катара, Киргизии, Китая, Турции, Узбекистана и Японии. От России ожидается участие представителей правительств Татарстана, Астраханской и Челябинской областей. Город также посетят делегаты от международных организаций - СНГ, ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ.

"Умный город" государственного значения

В рамках первой очереди застройки Аркадага возвели 336 современных зданий, в числе которых комфортабельные многоэтажные жилые дома, общественные, образовательные, медицинские и культурные объекты, спортивные сооружения и инженерные системы. Жителями новостроек будут 43 тыс. человек. Сообщалось, что в строительство было инвестировано $3,3 млрд. В июне дали старт второй очереди города.

Аркадаг будет управляться на основе системы "умного города" и станет первым в Туркмении населенным пунктом подобного рода. Здесь будут использоваться экологически чистый транспорт, "умные парковки", солнечные батареи. Две очереди города займут площадь в 1 002 га, а население составит около 73 тыс. человек.

Впервые в истории страны на законодательном уровне Аркадагу был придан статус города государственного значения. Такого статуса не имеет даже Ашхабад. Как пояснял заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов, все вопросы связанные с определением территории города, организации в нем деятельности государственных органов и другие аспекты управления находятся в ведении государства и будут решаться в установленном порядке центральными органами государственной власти страны. Ранее планировалось, что Аркадаг станет центром Ахалской области Туркмении, однако Мередов отметил, что центром региона останется город Аннау.