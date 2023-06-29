28 июня, 21:52,
обновлено 28 июня, 22:04
Военная операция на Украине

Ушаков обсудил с кардиналом Дзуппи ситуацию с беженцами

Михаил Метцель/ ТАСС
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци сообщил, что встреча "прошла хорошо"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков обсудил с посланником Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи прежде всего вопросы гуманитарного характера, связанные с беженцами. Об этом сообщил ТАСС председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци, поддерживающий контакты с кардиналом.

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"Встреча кардинала с Ушаковым прошла хорошо, положительно. Главной составляющей [переговоров] был гуманитарный вопрос, связанный с беженцами, в том числе с несовершеннолетними", - сказал глава российских католиков, не приведя других подробностей.

Папский посланник по украинскому урегулированию, председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером. В среду он начал второй этап своей миссии. Как сообщали в службе печати Святого престола, поездка продлится до 29 июня, ее цель - "внести гуманитарный вклад в поиск выхода из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира".

Ранее кардинал побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными деятелями. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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