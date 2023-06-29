28 июня, 22:03

Вильфанд сообщил об улучшении погоды в Московском регионе в начале июля

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС, архив
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС, архив

Ожидается потепление до плюс 24-25 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Потепление до плюс 24-25 градусов и солнечная погода ожидаются в Московском регионе в ближайшие выходные дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нормальная и комфортная погода начнется в выходные, как раз с 1 июля. Облачность будет уже переменчивой, солнце ожидаем, лишь местами небольшой кратковременный дождь пройдет, многие его даже не увидят. Днем в Москве будет уже плюс 22-24 градуса, а по области - до плюс 25 градусов", - сказал он.

Ранее Вильфанд сообщил, что с вечера среды до пятницы в столице выпадет 10-20% месячной нормы осадков. В четверг похолодает до плюс 18-20 градусов. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
© Информационное агентство ТАСС
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