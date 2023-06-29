Tinder объяснил правила возврата средств за платные подписки после ухода из России

В компании пояснили, что пользователи могут продолжать пользоваться любой активной подпиской до 30 июня

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Платные подписки в Tinder в России перестанут автоматически продлеваться 30 июня в связи с анонсированным прекращением работы компании в РФ. За полугодовые и годовые подписки пользователи смогут вернуть средства, заполнив специальную форму на сайте, говорится в сообщении компании.

"С 30 июня вы не сможете пользоваться сервисами Tinder или войти в свой аккаунт на территории России. <...> Вы сможете продолжать пользоваться любой активной подпиской до 30 июня 2023 года. Повторяющиеся подписки с датой продления до 30 июня 2023 года не будут автоматически продлеваться, и с вас больше не будет взиматься плата за подписку", - сообщается в компании.

Если пользователь из РФ приобрел полугодовую или годовую подписку, срок действия которой истекает после 30 июня 2023 года, она не будет автоматически продлена, а сам пользователь сможет запросить возврат средств.

В частности, чтобы запросить возврат средств через устройство Apple, нужно авторизоваться на сайте reportaproblem.apple.com, выбрать "Мне нужно", а затем "Запросить возмещение". Затем следует выбрать причину, по которой пользователь хочет вернуть средства, выбрать соответствующее приложение или подписку и нажать кнопку "Отправить".

Пользователи Android-смартфонов смогут запросить возврат средств, связавшись с командой Tinder, открыв эту форму и выбрав "Запросить возврат средств", пояснили в компании. В компании также рекомендовали использовать все приобретенные расходуемые покупки в приложении до 30 июня. За расходуемые покупки после этого срока пользователь также может запросить возврат средств.

"Вы можете удалить свой аккаунт Tinder до 30 июня 2023 года прямо в настройках. После этой даты вы можете удалить свой аккаунт с помощью инструмента "Управление аккаунтом", - подчеркнули в компании.

Об уходе Tinder

В мае 2023 года компания Match Group, которой принадлежит сервис онлайн-знакомств Tinder, объявила, что прекратит свою деятельность в России к 30 июня. Match Group, помимо Tinder, также владеет сервисами Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship и OurTime.