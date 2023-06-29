В Приморье сообщили об отправке домой пострадавших при пожаре на иностранном судне моряков

По словам председателя Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова, они полетят в Манилу из Владивостока через Москву и Доху

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Моряки, пострадавшие при пожаре на иностранном судне Beks Force у берегов Находки в Приморье, в четверг вылетают домой в Манилу, сообщил ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

"Сегодня в семь утра отправили всех четверых моряков в аэропорт во Владивосток. Сегодня они вылетают в Москву, потом в Доху, потом в Манилу. В больнице им поправили здоровье. У третьего механика была обожжена рука и еще не зажила до конца, будут долечивать уже дома, в целом они чувствуют себя нормально", - сказал Суханов.

23 июня Суханов сообщал ТАСС, что представители профсоюза побывали в больнице, куда ранее доставили двух пострадавших при пожаре. Одного из них ранее направили в Манилу, он поправился, другой - третий механик - находился в реанимации. Еще три члена экипажа, которые ранее не были госпитализированы, позже почувствовали себя плохо, в понедельник доставили на берег, после чего госпитализировали. 27 июня Суханов сообщил ТАСС, что третьего механика перевели из реанимации в обычную палату.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю 16 июня сообщала, что в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в акватории Японского моря южнее Находки произошел пожар на иностранном сухогрузе под флагом Маршалловых Островов, который следовал из Китая в порт Восточный. Пострадали два человека, они были эвакуированы.

Экипаж сухогруза составляет 24 человека. Судно построено в 2005 году, его длина составляет 288,97 м, ширина - 45 м, судовладелец - турецкая компания.