В России планируют запустить проект по дистанционному мониторингу пациентов с ХОБЛ

Он охватит Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета Минздрава России планируют запустить в трех городах-миллионниках пилотный проект по дистанционному мониторингу пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Пациенты с ХОБЛ нуждаются в индивидуальном подходе к выбору терапии, а также в ее частой корректировке, отметили в пресс-службе. Пилотный мониторинг охватит Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Его организуют на основе методических рекомендаций по дистанционному наблюдению больных ХОБЛ с применением медицинских изделий и российских информационных систем, предназначенных для мониторинга состояния здоровья пациентов.

Специалисты будут подключать пациентов к сервису по назначению лечащего врача - через сайт или мобильное приложение "Гостелемед". На этих платформах будут созданы личные кабинеты пользователей. Пациент должен будет каждый день вносить в систему данные о состоянии здоровья. Приложение будет направлять уведомления, чтобы пользователь не забыл это сделать. Если пациент не внесет информацию в течение определенного времени, ему позвонит робот-помощник, которому можно будет передать данные о самочувствии. Если пользователь пропустит звонок, ему наберет оператор контакт-центра.

"Все показатели пациента будут отображаться в личном кабинете. Специалист увидит полную картину состояния здоровья пациента и при необходимости сможет назначить очную или телемедицинскую консультацию. При негативной динамике показателей пациента система автоматически создает оперативную консультацию с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациент получает направление на госпитализацию", - сказала директор департамента развития клинических и образовательных проектов Сеченовского университета Валерия Кузоватова, слова которой приводит пресс-служба.

Перед тем как данные попадут к врачу, их будут верифицировать персональные медицинские помощники. Это нужно, чтобы снять со специалиста лишнюю нагрузку.