Законодатели РФ и Белоруссии предложили разработать единые подходы к преподаванию истории

Среди представленных в документе рекомендаций - создание совместных фильмов, которые отражают "историческую и духовную общность российского и белорусского народов"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Совет Федерации и Совет Республики Национального собрания Белоруссии предлагают правительствам двух стран разработать единые подходы к преподаванию истории. Об этом говорится в итоговом документе десятого форума регионов России и Белоруссии (есть в распоряжении ТАСС).

Форум прошел в Уфе с 26 по 28 июня. На пленарном заседании итоговый документ был принят участниками форума за основу.

"Рекомендовать правительству РФ и правительству Республики Беларусь разработать общий научно обоснованный исторический стандарт, содержащий концептуальные оценки исторических событий и личностей, а также единые подходы к преподаванию истории", - говорится в документе.

Кроме того, законодатели рекомендуют органам власти регионов двух стран продолжить работу по "формированию общих стандартов и подходов в оценке совместной истории России и Белоруссии". Среди представленных в документе рекомендаций - создание совместных фильмов, которые отражают "историческую и духовную общность российского и белорусского народов, а также позитивный образ развития союзных отношений братских государств на современном этапе".

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что история в школах должна преподаваться правдиво, объективно и честно. По ее словам, работа над таким учебником в настоящее время ведется.