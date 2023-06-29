В пяти регионах России в ближайшие дни ожидается до плюс 28-35 градусов

Речь идет о Магаданской и Амурской областях, Хабаровском крае, Якутии и Камчатке

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Волна тепла прогнозируется в скором времени в Магаданской, Амурской областях, Хабаровском крае, Якутии и на Камчатке. Температура в этих регионах будет достигать плюс 28-35 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Волна тепла - это период, когда температура в регионе значительно выше климатической нормы несколько дней подряд.

"С 28 июня по 3 июля жаркая погода прогнозируется в Магаданской области. Температура будет на 6-11 градусов выше нормы. Это волна тепла, температура будет достигать 28-35 градусов. Очень жарко будет и в Якутии, где будет до 33-35 градусов в этот же период", - сообщил он.

По словам Вильфанда, также в Хабаровском крае ожидается до плюс 31-33 градусов в ближайшие дни, в Амурской области - до плюс 31-32 градусов, на Камчатке - до плюс 27-28 градусов.