"Известия": в России возник дефицит водителей в отрасли грузоперевозок

По словам представителей логистических компаний, на сегодняшний день мало кто хочет идти в профессию по причине отсутствия нормальных условий работы для водителей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские логистические компании жалуются на нехватку кадров в отрасли, дефицит водителей грузовых автомобилей составляет порядка 21%. Об этом в четверг пишут "Известия" со ссылкой на представителей грузоперевозчиков.

По словам замдиректора компании "ПЭК" Вадима Филатова, нехватка водителей грузовиков массой свыше 3,5 т составляет 21%. С этой оценкой согласились и в других логистических компаниях. Филатов также отметил, что для молодежи эта профессия становится менее привлекательной.

"В профессию мало кто хочет идти. Водить какие-то грузовики, ездить далеко, зимой, по нашим дорогам. Нет нормальных стоянок, условий для водителей", - цитирует газета гендиректора ГК "Маршалл" Михаила Белоусова, отметив, что не все автошколы подготавливают необходимых специалистов.

По данным рекрутинговых компаний, число вакансий в этой сфере за последний год увеличилось в 1,5 раза. В SuperJob "Известиям" сообщили, что логистика вошла в тройку отраслей по темпам прироста. "Средний прирост количества предложений о работе в сфере транспорта и логистики составил 38% за четыре года", - сообщили в HeadHunter.

По мнению представителей ГК "Маршалл" и ПЭК, дефицит водителей грузовиков в РФ можно компенсировать наймом иностранцев, но для этого соискатели должны получить патент. "При этом документ действует только определенное время и лишь в пределах региона, где его выдали. Такой водитель не сможет совершать межрегиональные перевозки", - добавил Михаил Белоусов, отметив, что оформлять патент на каждый регион невыгодно, а сделать его доступным на всей территории страны не получится. Белоусов также подчеркнул, что "пока это отраслевая проблема, но через какое-то время она выйдет на государственный уровень".

По мнению представителей логистических компаний, для решения проблемы с нехваткой кадров, необходимо отменить ограничительные меры патента в пределах одного региона.