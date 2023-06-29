Третьяковская галерея планирует участвовать в создании образовательной программы МГИМО

Речь идет о бакалавриате по управлению и организации в сфере науки, культуры и образования

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС ЭКСКЛЮЗИВ/. Специалисты Государственной Третьяковской галереи поделятся опытом в рамках бакалаврской программы по управлению в сфере науки, культуры и образования, которую разрабатывает Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел России, сообщила корреспонденту ТАСС генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева.

"Обсуждается отдельный проект с МГИМО - бакалавриат по управлению и организации в сфере науки, культуры и образования. Такая программа будет подготовлена, мы надеемся, что специалисты Третьяковская примут участие и в развитии этого проекта", - сказала Проничева.

Она также сообщила о планах запустить программы дополнительного профессионального образования. "В планах Третьяковской галереи получение лицензии на дополнительное образование, сейчас мы в начале процесса. Мы хотим, чтобы у галереи была возможность реализовывать свои программы в рамках наших площадок и возможностей и, конечно, делится, передавать тот огромный опыт, накопленный специалистами галереи", - добавила Проничева.

Сейчас Третьяковская галерея реализует совместные магистерские программы с Балтийским федеральным университетом им. Канта в Калининграде и Дальневосточным федеральным университетом во Владивостоке. Проничева подчеркнула, что галерея в первую очередь была заинтересована в открытии совместных образовательных программ с этими учреждениями, так как в скором времени в этих регионах откроются филиалы галереи.

"Нам нужно понимать, как мы будем готовить и привлекать в будущем наших потенциальных сотрудников. Для нас это флагманские партнеры в регионах и образовательные платформы в перспективе пополнения нашего штата", - подчеркнула директор галереи.