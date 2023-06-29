Более 70% опрошенных россиян знакомятся в реальной жизни

12% респондентов используют российские приложения для онлайн-знакомств

МОСКВА, 29 июня./ТАСС/. Почти треть россиян заводят романтические знакомства в общих компаниях друзей и знакомых, 23% знакомятся на работе, каждый десятый предпочитает курортные романы, 12% используют российские приложения для онлайн-знакомств. Об этом сообщается в исследовании Rambler&Co, приуроченном к уходу зарубежных приложений для знакомств, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Почти треть (30%) россиян заводят романтические знакомства в общих компаниях через друзей или знакомых. Второе по популярности место - работа (23%). Соцсети используют 14%, российские дейтинг-приложения - 12%. Знакомятся на улицах 11%, а курортные романы предпочитает каждый десятый", - сообщается в исследовании.

При этом по 22% мужчин и женщин отметили, что первое свидание должно исключать финансовые траты обеих сторон, уточняется в исследовании. Пятая часть (20%) готовы потратить на знакомство от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, 17% - более 5 тыс. рублей, 16% - от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, 14% - менее 1 тыс. рублей, 11% - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

По версии мужчин, лучшее место для свидания (33%) - это парк или городские улицы, 28% выбирают кафе или ресторан, 17% предпочитают остаться дома у себя или спутницы, 11% планируют активный отдых за городом, добавляется в исследовании. Еще 4% приглашают в музей или галерею и столько же (4%) ответили, что сейчас у них нет горячей воды, поэтому ищут место, где она есть. Всего 3% проводят свидание в кино или театре.

Женщины отдают предпочтение кафе и ресторанам (36%), а также прогулкам по парку или городу (35%), добавляется в исследовании. 11% женщин любят активный отдых за городом. Дома готовы провести время 7%, музеи и галереи женщины любят больше - 6%. 3% опрошенных ищут, где принять душ в отсутствие горячей воды, а самым неудачным вариантом участницы (2%) назвали кино и театр.

Большая часть мужчин (77%) уверены, что они должны оплачивать счета на свиданиях - в этом их поддержали 63% респонденток. Больше женщин считают, что каждый должен платить сам за себя (21% против 14% мужчин) или делить сумму чека пополам (12% женщин и 8% мужчин), отмечается в исследовании. 4% участниц хотят сами оплачивать счета, среди мужчин 1% готов, чтобы за них заплатили. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 15 по 22 июня 2023 года, охват составил 114 тыс. 103 интернет-пользователя, среди которых 66% мужчин и 34% женщин.

Уход Tinder из России

В мае 2023 года компания Match Group, которой принадлежит сервис онлайн-знакомств Tinder, объявила, что прекратит свою деятельность в России к 30 июня. Match Group, помимо Tinder, также владеет сервисами Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship и OurTime.