На Чукотке ожидается усиление ветра до 28 м/с

В МЧС рекомендовали жителям без необходимости не покидать пределы населенных пунктов

ТАСС, 29 июня. Усиление ветра до 28 м/с ожидается в четверг в Чукотском автономном округе (ЧАО). Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ЧАО со ссылкой на региональный гидрометцентр.

"По данным "Чукотского УГМС", с 21:00 по местному времени (12:00 мск) 29 июня до 21:00 по местному времени (12:00 мск) 30 июня 2023 прогнозируются на побережье Сибирского моря порывы ветра 23-28 м/с", - говорится в сообщении. Под действие природного явления попадает городской округ Певек.

Такой ветер - опасное явление, возможен обрыв линий электропередач и повреждение кровельных конструкций зданий. Рекомендуется без особой необходимости не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. С крыш и балконов возможно падение предметов.

Также МЧС рекомендует жителям без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, не выходить на водные объекты. Автовладельцам не стоит парковать свой транспорт вблизи плохо закрепленных конструкций.