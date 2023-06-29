Спрос россиян на летний отдых в странах Азии вырос за год почти в три раза

Рекордные темпы роста демонстрируют Южная Корея и Китай

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Спрос российских туристов на отдых в странах Азии летом 2023 года вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рекордные темпы роста демонстрируют Китай и Южная Корея. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Спрос российских туристов на азиатские направления для путешествий этим летом вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Рекордные темпы роста демонстрируют Китай и Южная Корея, опережая показатели доковидного 2019 года", - рассказали эксперты по итогам анализа отельных бронирований россиян.

Среди всех азиатских направлений заметно выделяется Китай - возобновление выдачи виз для въезда в страну обеспечило всплеск бронирований на это лето в десятки раз. Уже сейчас их количество превышает доковидные значения на 13%. Также рост демонстрирует Южная Корея: относительно прошлого года число бронирований отелей в стране увеличилось более чем в четыре раза и в полтора раза превысило показатели 2019 года. Заметный рост спроса зафиксирован в Японии после снятия ограничений на въезд в страну в конце апреля. Кроме того, вдвое выросли бронирования отелей в Индонезии и на 92% - в Таиланде, отмечается в исследовании.

Лидирующими направлениями по числу бронирований на Ostrovok.ru на летний сезон остаются страны СНГ - на них приходится 51% от всех броней в отелях за рубежом. Заметнее всего - в четыре раза - вырос спрос на Азербайджан. В Армении и Грузии россияне планируют останавливаться в два раза чаще, чем летом прошлого года. Около 18% бронирований приходятся на страны Ближнего Востока, с которыми действует прямое авиасообщение - Турцию, ОАЭ и Египет. Доля стран Европы за год снизилась с 24% до 16%. Среди европейских направлений лидируют страны, которые продолжают выдавать визы российским туристам: Италия, Франция и Испания.

Таким образом, в топ-15 самых популярных направлений для туристических поездок до конца лета входят Белоруссия, Турция, Абхазия, Армения, Италия, Грузия, Франция, Таиланд, Испания, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Азербайджан, Киргизия и Китай, добавили эксперты.