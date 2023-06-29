В Третьяковке заявили о проверке дважды в день уровня влажности в храме Христа Спасителя

Главный хранитель галереи Татьяна Городкова отметила, что собор оснащен системой вентиляции, благодаря которой возможно регулировать температуру

МОСКВА, 29 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Сотрудники Третьяковской галереи два раза в день измеряют уровень влажности в храме Христа Спасителя (ХХС), где экспонируется икона "Святая Троица" кисти Андрея Рублева, и снимают показания приборов, установленных в витрине. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала главный хранитель галереи Татьяна Городкова.

"Согласно положениям договора, заключенным с храмом Христа Спасителя, мы осуществляем контроль за условиями экспонирования иконы "Троица". Дважды в день наши сотрудники приходят в храм с приборами, измеряют температуру и влажность в пространстве храма", - сообщила Городкова.

Она добавила, что, помимо этого, температура и влажность измеряется в витрине, куда помещена икона. "В самой витрине мы положили два логгера. Это приборы, которые измеряют температуру и влажность в рабочем объеме витрины. Мы фотографируем эти показатели, каждый день оформляем эти данные протоколами и в результате получаем наглядную таблицу тех параметров, которые мы зафиксировали и в храме, и в самой витрине" - объяснила главный хранитель галерее.

Городкова подчеркнула, что погода - один из основных факторов, влияющих на уровень влажности в храме.

"Очень многое зависит от количества посетителей в пространстве храма и от погоды: идет дождь - в храме влажно, нет дождя - сухо", - добавила главный хранитель. По ее словам, ХХС оснащен системой вентиляции, благодаря которой возможно регулировать температуру, однако у собора нет специального оборудования для контроля уровня влажности так как перед ними никогда не стояла такая задача.