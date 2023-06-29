В городе Ядрине в Чувашии к 2024 году планируют расчистить русло реки Суры

Работы проведут в рамках национального проекта "Экология"

ТАСС, 29 июня. Расчистка русла реки Суры от ила в городе Ядрине в Чувашии будет выполнена к 2024 году по проекту "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках национального проекта "Экология". Об этом в четверг сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов.

"Всего к 2024 году планируется расчистить 800 м участка русла реки. Это приведет к улучшению экологических условий проживания более 2 600 человек", - сказал собеседник агентства.

Министр уточнил, что расчистка участка русла Суры началась в 2023 году. "Мероприятие проводится за счет субвенций из федерального бюджета на улучшение экологического состояния гидрографической сети", - сказал он.

По словам Бедертдинова, в мае русло начали расчищать от кустарников и мелколесья. "На сегодняшний день на 70% выполнены подготовительные работы - вырублено мелколесье, выкорчеваны кустарники, завершена бестраншейная прокладка футляра из полиэтиленовых труб на двух участках", - добавил он.

По словам министра, началась расчистка русла гидромеханизированным способом. "Сейчас для этих целей на объект уже завезена техника", - отметил он.

Бедертдинов также рассказал, что проект рассчитан на два года, но подрядчик стремится выполнить все работы за год. "В двухтысячных годах это было одно из излюбленных мест отдыха для жителей города Ядрина. После того, как русло начало заиливаться, в администрацию округа поступали обращения от граждан, на основании которых объект был включен в план реализации регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов". Надеемся, что с 2024 года местные жители смогут здесь полноценно отдыхать и наслаждаться природой", - подчеркнул он.