Хайнань проведет в Боао приуроченное к 74-летию КНР авиашоу

Мероприятие пройдет с 30 сентября по 6 октября

ХАЙКОУ /Китай/, 29 июня. /ТАСС/. Администрация города Цюнхай на восточном побережье Хайнаня в 74-ю годовщину образования Китайской Народной Республики проведет в населенном пункте Боао авиационное шоу и сопровождающую его конференцию. Как сообщил официальный представитель департамента транспорта провинции Хуан Пэн, масштабное мероприятие пройдет с 30 сентября по 6 октября.

Китайские жители отмечают День образования КНР 1 октября. Это один из главных праздников страны, по случаю которого ежегодно объявляется неделя общенациональных выходных.

"На этом авиашоу будут представлены лучшие ресурсы авиационной отрасли Китая и других государств, оно окажет содействие углублению международного сотрудничества в соответствующей сфере", - сообщил Хуан Пэн на пресс-конференции, состоявшейся в административном центре Хайнаня городе Хайкоу. Как уточнил чиновник, выставка станет "профессиональной платформой для взаимодействия между правительством, коммерческими компаниями, производственными предприятиям и научно-исследовательскими организациями".

Помимо народного правительства Хайнаня, авиашоу в Боао будет курировать Пекинский университет авиации и космонавтики (Бэйханский университет). Департамент транспорта провинции выступит в качестве соорганизатора этого мероприятия.

Как отмечается в распространенной программе, площадь экспозиций составит 55 тыс. кв. м. На выставке будет представлено свыше 100 летательных аппаратов. В ходе форума, который пройдет параллельно, планируется провести более 10 тематических мероприятий.

Ожидается, что авиашоу посетят от 50 тыс. до 80 тыс. человек, в том числе 3 тыс. представителей авиационной отрасли, официальных лиц и профессиональных специалистов.